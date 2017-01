Un camion a lovit un grup de oameni: cel putin 4 morti, la Ierusalim (VIDEO)

O noua situatie ingrijoratoare, ce a avut loc de aceasta data in Israel, le-a adus multora in minte atacurile teroriste de la Nisa si Berlin, ultimul avand loc in preajma Sarbatorilor de iarna, chiar in asupra unui Targ de Craciun.

De aceasta data, primele informatii conduc spre faptul ca un barbat care conducea un camion a lovit cu autovehiculul un grup de oameni aflati pe o strada din Ierusalim, din zona veche a orasului. Conform jpost.com, cel putin 4 pietoni- trei femei si un tanar- au pierit.

Insa exista si persoane ranite, in urma a ceea ce pare a fi un atac comis cu intentie. Primele cifre indica faptul ca ar fi cel putin 15 persoane care au avut de suferit de pe urma acestei situatii. In ajutorul lor au intervnit medicii de la ambulante, dar si politistii, acestia din urma procedand si la izolarea zonei in care a avut loc ceea ce pare a fi un atac premeditat. In timp ce ranitii au fost transportati cat s-a putut de repede la spitalele din apropiere, politistii au incercat, in primul rand, sa il prinda pe conducatorul camionului.

Aceeasi sursa indica faptul ca soferul a fost ucis cu focuri de arma. De altfel, primele imagini surprinse la fata locului indica cel putin 12 urme de gloante in parbrizul camionului care a curmat patru vieti nevinovate. O ancheta menita sa scoata la lumina motivele incidentului sangeros e in plina desfasurare.

