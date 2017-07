Un barbat s-a inecat la Olimp

Din pacate, o noua veste rea din directia litoralului, in plin sezon estival.

Un barbat cu varsta in jurul a 50 de ani – care, din primele informatii, n-ar fi fost un turist venit in vacanta la mare, ci un om care lucra in zona statiunii Olimp -a intrat in apa, dar nu a mai reusit sa iasa. Conform reporterntv.ro, dupa ce a fost recuperat din mare si supus manevrelor de resuscitare care, din pacate, nu au avut efectul scontat, omul a fost declarat decedat.

Pana la acest moment se stie ca au fost 10 oameni – printre care si doi copii – care au pierit pe litoralul autohton, in aceasta vara.