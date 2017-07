Un barbat s-a inecat la Constanta

Pe final de luna lui Cuptor, marea a mai luat o viata. Un barbat care intrase in apa la Constanta, pe plaja Modern, nu a mai putut iesi singur la mal.

Astfel ca salvamarii au intrat in mare si l-au adus pe nisip. In ajutorul barbatului au fost chemate cadrele medicale, care au aplicat protocolul de resuscitare si s-au straduit o perioada insemnata sa ii reporneasca functiile vitale. Din pacate, insa, incercarile salvatorilor de a-l mentine in viata au fost sortite esecului.

Conform romaniatv.net, barbatul care s-a inecat avea 58 de ani. Inca nu se cunoaste daca era turist sau localnic. Ce se stie este ca, din pacate, mai multe persoane au pierit inecate, de la inceputul actualului sezon estival.