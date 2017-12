Un barbat a murit, dupa ce a cazut de etajul patru al unui spital

Episod dramatic la Spitalul Judetean din Valcea. Un pacient si-a gasit sfarsitul in conditii cumplite.

Barbatul in varsta de 68 de ani a cazut pe o anexa a cladirii spitalului. Din cate se pare, omul s-ar fi aruncat, la primele ore ale zilei, de la un geam aflat la nivelul 4 al cladirii ce adaposteste unitatea medicala.

Pacientul a supravietuit impactului. A fost stabilizat de medici, in prima faza, insa in cele din urma a cedat in fata mortii, fara ca doctorii sa mai reuseasca sa il salveze. Cazul a fost preluat de politia valceana.