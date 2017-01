Un atac global zombie ne-ar ucide in 100 de zile

Oamenii de stiinta de la Universitatea din Leicester (Marea Britanie) au demonstrat ca, in cazul unei ”apocalipse zombie”, populatia mondiala va scadea atat de rapid incat o repopulare a Terrei va fi imposibila.

Studiul cercetatorilor britanici estimeaza ca un atac al ”mortilor vii” ar insemna pur si simplu distrugerea speciei umane, cu un efect chiar mai distrugator decat cel al unui atac nuclear. Pentru a-si sustine ipotezele, oamenii de stiinta, citati de Journal of Physics Special Topics, au luat in calcul doi factori esentiali susceptibili de a avea un impact considerabil in extinctia umanitatii: timpul necesar pentru ca un om sa se transforme intr-un zombie, pe de-o parte, si speranta de viata a unui zombie, pe de alta parte. Pe hartie, concluziile sunt devastatoare. Chiar daca, subliniaza cercetatorii, o epidemie de zombie ar incepe cu un singur individ contaminat, aparitia sa in locuri populate ar provoca distrugerea populatiei planetei intr-un interval uimitor de scurt: 100 de zile. O lupta, statistic, inegala: 181 de oameni ar trebui sa se opuna la 19 milioane de zombie! De notat ca autorii studiului nu au luat in calcul ce s-ar fi putut intampla in cazul in care omenirea ar reusi sa combata atacul sinistrelor creaturi. Anterior acestor concluzii, revista Foreign Policy a propus la randul ei un scenariu pentru o zombie-apocalypse. Mai precis, un loc ideal unde omenirea s-ar putea refugia: Rusia, tara cu resurse bogate si conducator energic (Putin). De preferat Siberia, o zona uriasa, cu o minima densitate a populatiei. Foreign Policy a consultat si specialisti vizand clarificarea maladiei ”zombismului”, care, in caz de doamne-fereste, s-ar propaga cu viteza exponentiala, potrivit profesorului de matamatica Robert Smith de la Universitatea din Otawwa si autor al cartii ”Modelul matematic al zombiilor”.