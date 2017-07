Un american dificil la Paris

Dupa ce si-a intrat in paine, pentru a critica politica migratorie franceza si sa-si justifice masurile protectioniste, Trump lansa: ”Parisul nu mai e Paris”. Acum, se vede treaba, e buna si capitala Frantei la ceva. Oricum, Melania l-a eclipsat.

Donald trump si sotia sa Melania au sosit ieri la bordul Air Force One pe aeroportul Orly. In program: dejun la ambasada americana, receptie la Hotelul Invalizilor, conferinta de presa comuna cu Emmanuel Macron, dineu la Tour Eiffel, participarea la parada militara de astazi in prezenta trupelor americane. O vizita la Notre Dame cu Macronii, promenada pe Sena, tot tacamul. Primindu-l pe Trump, cu ocazia Zilei Republicii si a centenarului intrarii SUA in Primul Razboi mondial, presedintele Emmanuel Macron incearca sa repuna Franta in miezul jocului diplomatic international. Dupa primul contact, la summit-ul NATO din Bruxelles (25 mai), apoi la reuniunile G7 (Italia) si G20 (Germania) relatiile dintre cei doi par foarte cordiale, in ciuda diferendului privind acordul climatic de la Paris, denuntat luna trecuta de Trump.

Avem nevoie de SUA

Inainte de aterizarea lui Trump, Macron a justificat invitarea presedintelui american prin vointa de ”a sarbatori o relatie esentiala in domeniul securitatii” datorita faptului ca Franta si SUA au avut un punct comun: lupta antitero si apararea intereselor vitale. ”Cooperarea noastra cu SUA este exemplara”, a estimat Macron.

”SUA sunt primii nostri parteneri in termeni de informatii, cooperare militara, lupta antitero. Avem nevoie de America”. Cu toate acestea, a urmat presedintele francez, ”lumea occidentala s-a fisurat dupa alegerea” lui Trump, evocand ”diferendumuri” in special ”dezacordul” privind acordul climatic, dar si neintelegeri privind comertul si deplangand ”o tentatie protectionista care renaste in SUA”. ”Protectionismul este p greseala, este fratele geaman al nationalismului si asta duce la razboi” dar, a adaugat el, ”trebuie sa gasim spatii comune pentru a lupta impotriva practicilor inacceptabile cum este dumpingul”. De remarcat ca Macron s-a folosit tot de un simbol, invitandu-l pe Vladimir Putin la Versailles pentru a inaugura o expozitie care celebra cea de-a 300-a aniversare a vizitei tarului Petru cel Mare la Paris. Centenarul intrarii in razboi a SUA, in 1917, moment al implicarii americane in politica europeana in numele unei (anumite) idei a democratiei are o semnificatie mai puternica pentru Macron.

Capriciile Primei Doamne

”Melania adora Parisul”, a oftat un diplomat francez de la serviciile de protocol, vizibil epuizat de capriciile Melaniei Trump care a dorit sa viziteze absolut totul, de la catedrala Notre dame la muzeul Orsay. Autoritatile din Paris erau pregatite sa raspunda pozitiv asteptarilor Melaniei. Mai putin serviciile de securitate americane care au cerut ca toate locurile pe care le va vizita Prima Doamna sa fie inchise publicului. Inacceptabil, au raspuns serviciile franceze, a inchide marile muzee si locuri turistice din Paris, chiar si pentru Prima Doamna ar fi o grea lovitura de imagine. Rezultatul: Melania si Brigitte Macron vor vizita Parisul cu barca, fiind programata o plimbare de 45 de minute pe Sena pentru a putea trece in revista principalele monumente si atractii turistice.