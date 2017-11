Un agricultor roman a inventat planta cartofo-vinete

Un pasionat de agricultura din judetul Neamt a reusit, anul acesta, sa obtina o planta de cartof care a rodit si vinete.

Valentin Cucu a postat pe pagina sa de socializare cea mai noua realizare din gradina de legume: planta de la care a obtinut atat tuberculi de cartof, cat si vinete. Legumicultorul a altoit, in urma cu doi ani, si planta de cartof cu rosie, obtinand ambele roade, iar acum a aplicat aceeasi tehnica si pentru vinete. Reusitele au fost asigurate de faptul ca atat cartoful, cat si rosia sau vanata provin din aceeasi familie, respectiv solanacee. Barbatul din Neamt a inceput sa faca astfel de procedee de altoire dupe ce a citit despre un britanic care a recoltat cartofi si rosii de pe aceeasi planta.”M-am gandit la mai multe variante pana cand am realizat ca, pentru a avea in pamant cartofi si la suprafata rosii, trebuie sa faci altoire. Am vazut pe Internet cateva persoane care incercau sa vanda seminte de rosii-cartof. Din experienta va spun ca acest lucru nu e posibil”, a declarat pentru Valentin Cucu. Legumicultorul a precizat ca alegerea soiurilor ce vor fi altoite se face in functie de rezultatele pe care doresti sa le obtii. Daca vrei o cantitate mai mare de cartofi, alegi un soi mai productiv de cartof si unul mai putin productiv de rosie sau de vanata, in timp ce, daca doresti sa obtii o cantitate mai mare de patlagele, alegi un soi de rosii mai productiv si un soi de cartofi mai putin productiv.