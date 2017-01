Umbrarescu isi lichideaza banca

In trimestrul IV din 2016, asfaltatorul Dorinel Umbrarescu a cerut declansarea procedurii de lichidare pentru Banca Romana de Credit si Investitii (BRCI), banca la care este actionar 100%. Acum, el a cerut BNR prelungirea acestui termen pana la sfarsitul lunii mai 2017.

La un forum bancar din toamna anului trecut, seful supravegherii din BNR, Nicolae Cinteza, declara ca o banca din sistemul nostru bancar si-a cerut lichidarea din proprie initiativa. Iata ca era vorba despre BRCI. Dupa ce a incheiat anul 2014 cu pierderi de 35,29 milioane de lei si 2015 cu 27,48 milioane de lei pierderi, Dorinel Umbrarescu a luat decizia sa isi lichideze banca. Transformarea BRCI intr-o banca inactiva s-a produs cel mai probabil dupa arestarea lui Viorel Hrebengiuc in toamna lui 2014. Pana atunci, in banca fusesera depusi 100 de milioane de euro din care 24 de milioane de euro sub forma de capital social si restul sub forma de depozite. La putin timp dupa arestarea fostului demnitar PSD, banii au fosti retrasi din depozite si a inceput programul amplu de restructurare. Pe langa pierderile inregistrate de banca in cei aproape trei ani de functionare, Umbrarescu a mai pierdut si banii bagati initial in dezvoltarea bancii, salariile angajatilor, care au fost generoase in prima faza si valoarea capitalului social de 26 de milioane de euro care se pare ca mai exista in banca.