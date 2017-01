Umbra lui Trump planeaza la Salonul Auto din Detroit

In ciuda vanzarilor record din 2016 (17, 55 milioane de vehicule) , atacurile imprevizibile ale noului presedinte american la adresa constructorilor de automobile provoaca ingrijorare in acest sector cheie al economiei SUA. Temeri care se simt si la standurile North American International Auto Show care si-a deschis portile pentru presa.

In campania electorala, Trump a facut din sectorul auto un simbol al defectelor economiei americane: pagubele mondializarii, acordurile de liber-schimb care accelereaza relocarile, pierderea locurilor de munca pentru americani etc. Fluturand taxe vamale uriase (35%) pentru orice vehicule fabricate in strainatate care vor fi vandute in SUA, miliardarul a amenintat pe rand General Motors, Ford si Toyota. Pana acum, amenintarile s-au dovedit eficace. Ford a renuntat la construirea unei uzine in Mexic (1,5 miliarde de dolari) pentru a investi intr-o instalatie deja existenta in Michigan. ”Suntem pragmatici, ne vom adapta la orice situatie, cu conditia ca aceasta sa fie regula pentru toti”, a nuantat patronul Nissan-Renault, Carlos Ghosn. Si Fiat-Chrysler a anuntat ca este gata sa se plieze dupa noile exigente ale lui Trump, mai precis o investitie de un miliard de dolari pentru reechiparea si modernizarea a doua uzine in Midwest, din care una va produce pickups utilitare (de tipul Ram), actualmente fabricate in Mexic. Constructorul al precizat ca aceasta investitie se va traduce prin crearea a peste 2000 de locuri de munca si trei noi modele Jeep, din care un pickup. Pentru multi constructori auto, Salonul de la Detroit este ocazia sa-si puna in valoare proiectele de investitii in SUA. PDG-ul Daimpler, Dieter Zetsche a anuntat dumunica o investitie de 1,3 miliarde de dolari suplimentasri pentru dezvoltarea productiei de SUV-uri Mercedes in uzina din Alabama. Hinrich Woebcken, directorul general al Volkswagen in SUA, a declarat pentru Reuters ca anticipeaza investitii de 7 miliarde de dolari in America, pana in 2019 dar si lansarea productiei in SUA a noului SUV Atlas. Insa BMW a declarat ca-si va continua investitiile in Mexic. Industria auto este un simbol peste ocean. Cand Barack Obama a ajuns la Casa Alba, sectorul auto se prabusea afectat de criza financiara. Obama s-a batut pentru votul unui plan de ajutor de 80 de miliarde de dolari care a salvat General Motors, Ford si Chrysler. Se spune ca un angajat american din sase depinde de sectorul auto. Totusi, statul simbol al industriei auto, Michigan, l-a votat pe Trump.

Audi Q8 Concept

Q8 Concept prefigureaza viitoarea nava amiral a marcii, cu un stil dinamic si un design de SUV Coupe. Sub capota se va regasi si noul model V8 TDI de la Porsche Panamera. Asteptat sa intre in productie anul viitor, Q8 se va bate cu BMW X6 si Mercedes GLE Coupe.

Bentley Continental Supersports

Bentle y a venit la Detroit cu un model pe care l-a calificat drept ”cel mai extrem Bentley din toate timpurile”. Modelul Continental (care va fi inlocuit la sfarsitul acestui an), prezentat in versiunea Supersports are un motor W12 ce dezvolta 710 CP.

BMW Seria 5

Premiera mondiala pentru noua Serie 5, aflata la a saptea generatie. O evolutie stilistica mai degraba discreta care ascunde insa inovatii de top: conducere autonoma, ecran tactil de 10,25 inci, protectie anti-coliziune laterala, o versiune hibrid si una sportiva.

Mercedes Clasa E Coupe

Mercedes a adus la Detroit versiunea coupe a noii berline E, eleganta si rafinata in acelasi timp. In Europa, pretul incepe de la 55.000 euro.

Ford F-50 trece pe diesel

Bestseller de 40 de ani, familia de pickup-uri F-Series va primi un motor diesel de 3 litri cuplat la o cutie de viteze cu sase trepte. Trei motoare pe benzina vor fi disponibile: V6 2.7 Ecoboost, V6 3.3 si un V8 de 5 litri.