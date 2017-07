Ultima sansa pentru micutul Charlie

Spitalul londonez Great Ormond a anuntat ca va examina noi posibilitati pentru a-l trata pe Charlie Gard, copilul atins de o maladie rara, la cateva zile dupa interventiile lui Donald Trump si Papei Francisc.

Parintii copilului, care este conectat la aparate, se bat pentru a-l trimite in SUA unde un tratament experimental este in curs de elaborare, deja fiind in posesia banilor pentru acest demers. Medicii de la Great Ormond urmau sa-l deconecteze pe Charlie de la aparate, urmare a unei decizii a justitiei, contra avizului parintilor. ”Doua spitale internationale si specialistii lor ne-au indicat ca au noi elemente pentru tratamentul experimental pe care l-au propus”, se arata intr-un ultim comunicat al spitalului londonez care a informat ca va examina aceasta noua situatie. ”Estimam, la fel ca si parintii lui Charlie, ca este corect sa exploram aceste elemente”. Dupa ce, in aprilie, un tribunal britanic a estimat ca medicii trebuie sa opreasca mentinerea artificiala a copilului in viata, cazul a ajuns la Curtea de Apel apoi la Curtea Suprema ale Regatului Unit si in final la Curtea Europeana a Drepturilor Omului care a dat castig de cauza justitiei britanice, in timp ce parintii doresc sa-l transfere pe micut in SUA. La cateva zile dupa decizia CEDO, Papa Francisc si presedintele Donald Trump s-au exprimat estimand ca Charlie Gard trebuie sa fie ingrijit pana la capat iar parintii sa fie lasati sa faca orice demers pentru asta. Deocamdata, justitia britanica a interzis transferul copilului in alt spital, estimand ca prelungirea mentinerii in viata este ”nejustificata” si nu va face decat sa-i prelungeasca suferintele lui Charlie. Insa Great Ormond estimeaza acum ca justitia trebuie sa revina asupra cazului, tinand cont de noile elemente.