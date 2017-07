Ultima iesire pentru printul Phillip

Printul consort Philip, sotul reginei Elisabeta a II-a, participa la ultimul sau angajament public individual miercuri, dupa ce a indeplinit mai mult de 22.000 de obligatii similare, a confirmat ieriPalatul Buckingham. “Aceasta va incheia programul de angajamente individuale ale ducelui” de Edinburgh, a declarat o purtatoare de cuvant a palatului. ”Dar va putea alege sa participe la angajamente impreuna cu regina din cand in cand”, a adaugat ea. Asta inseamna ca el nu se va retrage total din viata publica si va continua, cand va dori, sa o insoteasca pe regina la unele dintre angajamentele sale. In ultima sa iesire publica, printul Philip, care a luptat in marina britanica in cel de Al Doilea Razboi Mondial, va trece in revista o parada a Royal Navy la Palatul Buckingham. Retragerea printului a fost anuntata in luna mai, cu o luna inainte de cea de a 96-a sa aniversare, sarbatorita la 10 iunie. De urcarea pe tron a Elisabetei a II-a in 1952, printul Philip a onorat 22.219 angajamente individuale, a efectuat 637 vizite oficiale in strainatate si a sustinut 5.496 de discursuri, potrivit statisticilor palatului Buckingham.