Ultima fita: Parlamentul ancheteaza zvonuri

In momentul de fata, concret, nu exista decat spusele unui jurnalist cu privire la noaptea alegerilor prezidentiale din 2009: ca la generalul Gabriel Oprea acasa, unde a fost chemat, se aflau cei doi sefi din motul SRI, Maior si Coldea, procurorul general de atunci, Laura Codruta Kovesi, plus bagatori de seama, ca primeau sau dadeau telefoane, nu stie cui raspundeau sau pe cine sunau si ca, la un moment dat, el, jurnalistul, a plecat acasa. Nu a spus ca adunarea a influentat rezultatul alegerilor, ci doar ca s-a implicat. Cum? Dovezi? Niciuna!

Parlamentul s-a grabit, insa, la constituirea unei comisii de ancheta care sa stabileasca „determinarea posibilului grad de implicare a unor institutii sau persoane in posibila viciere a rezultatului alegerilor prezidentiale”. Desi nu este melodios, limbajul asta politic suna bine in urechile naivilor!

Recunosc, dar nu ma lasa inima!

In realitate, cinstit vorbind, comisia verifica ce? Un zvon despre ceva care nu este sigur ca s-ar fi produs. De intalnire zic. Celebrul dicton latin „testis unus testis nullus” – un singur martor echivaleaza cu niciun martor – nu mai este valabil? O intalnire la care ar fi participat personajele de mai sus, dar care nu este confirmata decat de un singur om, a devenit subiect de ancheta. Ce interesant! Oprea, un personaj pe care, in sinea mea, l-am considerat mereu insalubru in politica, nu scoate un cuvant despre Codruta Kovesi. Cu deranjuri mari in Justitie, nu e atat de nebun incat sa deschida gura pe acest subiect. Stie si el ca nu are rost sa-si complice situatia de dragul unei comisii. Si mai stie si ca o posibila implicare in procesul electoral, chiar daca aceasta s-ar fi produs, nu poate fi demonstrata. Si atunci, de ce sa vorbeasca? Cam naiva comisia asta, daca isi imagineaza ca macar ceilalti vor recunoaste ceea ce, macar in clipa de fata, este doar un zvon.

De ce nu e anchetat si Catarama?

Desi nu avem probe, toti banuim ca alegerile au fost falsificate, dar asta nu prea ne ajuta. Chiar si Dragnea stie asta. Lucrurile nu mai pot fi repuse in situatia anterioara si nici Geoana nu o sa isi repete sariturile de bucurie. In acest context, este tot mai clar ca, de fapt, comisia urmareste confirmarea prezentei Codrutei Kovesi intr-un loc unde nu avea ce cauta, intr-o companie cel putin ciudata si la un eveniment care nu necesita aparitia ei. Si, ce se demonstreaza cu asta? Ca sistemul inventat de Basescu a comis abuzuri? Abia acum le aflam? Pai, nu le-am simtit pe pielea noastra? Sigur ca, odata confirmata prezenta Codrutei Kovesi in grupul respectiv, se va cere demiterea ei. Nu costa nimic sa o ceri, depinde insa daca se va produce si, mai ales, in conditiile dorite de Dragnea. Iar asta nu o stabileste comisia de anchetare a zvonurilor despre o intalnire la ceas de seara, intre cine cu cine nu trebuie. De ce nu ar ancheta comisia lui Dragnea, bunaoara, si zvonul lansat de Catarama la o adunare penelista : „sunt aicea, printre noi, in aceasta sala, tineri care au murit in Revolutia din decembrie 1989“? Ia sa vada comisia despre cine e vorba!