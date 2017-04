Uite comisia, nu e comisia!

Povestea comisiei parlamentare de ancheta care ar trebui sa ia la bani marunti prezidentialele din 2009 incepe sa frizeze ridicolul.

In loc sa voteze infiintarea comisiei, plenul reunit a retrimis proiectul la comisiile juridice. Votul de infiintare a fost amanat, ieri, la cererea lui Liviu Dragnea iar motivul l-a reprezentat necesitatea ”redefinirii” obiectului investigatiei parlamentare. Realitatea este ca deschiderea unui dosar pe tema de catre Parchetul General ar fi trebuit sa duca, conform procedurilor legale, la anularea demersului parlamentar – final pe care alesii din arcul parlamentar refuza sa-l accepte. Ca sa pastreze in viata comisia, parlamentarii din Comisiile juridice au adoptat, marti, un amendament conform caruia ancheta lor va avea obiective diferite de aceea declansata de Parchet. Formularea a fost considerata insa prea vaga de Liviu Dragnea, care stie ca Augustin Lazar a dat sah Parlamentului in momentul in care a deschis dosarul la Parchet. Ca urmare, proiectul de infiintare a comisiei a fost pus la dospit in speranta ca alesii juristi vor gasi o definire mai desteapta a obiectului anchetei.

loading...