Uita-te la ceas sa vezi cat esti de beat!

La nivel mondial, 5,9% din totalul deceselor inregistrate in accidente auto sunt atribuite consumului de alcool. Acesta este unul dintre motivele pentru care o companie americana a creat o bratara hi-tech, ieftina, usor de purtat si in ton cu vremurile. BACtrack Skyn este o bratara care poate fi purtata fie ca atare, fie ca dispozitiv de sprijin pentru un ceas inteligent. Pe durata intrebuintarii sale, bratara urmareste in mod pasiv consumul de alcool din corpul uman si furnizeaza o estimare exacta (aproape in timp real) a nivelului de alcool din sange. O simpla privire rapida pe ecran ofera date relevante ale continutului de alcool din sange, informand utilizatorul cand e cazul sa renunte la pahar, pentru a evita consecinte negative. In cazul in care consumul lunar de alcool este mult peste limita permisa, BACtrack Skyn va notifica utilizatorul si ii va recomanda sa consulte un medic. Producatorul sustine ca aceasta curea de ceas revolutionara va fi disponibila la vanzare in al doilea trimestru al anului 2017, pretul estimat fiind de 99 de dolari.