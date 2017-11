UE vrea sa loveasca ”vampirii” paradisurilor fiscale

Comisarul european pentru Finante, Pierre Moscovici, a promis ieri mare cu sarea in lupta contra ”fraudatorilor si a paradisurilor fiscale”, in cadrul unei dezbateri dupa dezvaluirile ”Paradise Papers”.

”La portofel, la portofel”, a insistat Moscovici, ”profund indignat” dupa ce a citit ”Paradise Papers”. ”Oamenii nu inteleg lipsa noastra de actiune dupa aceste dezvaluiri”, a afirmat el in fata eurodeputatilor. Comisarul francez a cerut UE sa actioneze ”credibil” si sa adopte, la viitorul Consiliu de ministri ai Finantelor din 5 decembrie, ”o lista neagra a paradisurilor fiscale” insotita de ”sanctiuni disuasive”. Moscovici a mai cerut sa fie adoptata ”in termen de sase luni” o directiva care sa-i oblige pe bancheri, avocati si alti consultanti sa ”declare la fisc” schemele de optimizare fiscala pe care le propun clientilor lor bogati, sub amenintarea altfel a unor sanctiuni. ”Nu sunt incidente izolate, ci practici sistematice, mondiale si organizate”, a denuntat comisarul. Beneficiarii banilor obtinuti din optimizarile fiscale , a continuat Moscovici, ”sunt precum vampirii, nu se tem de nimic in afara de lumina”. Paradise Papers constituie rezultatul unei anchete ale Consortiului international de jurnalisti de investigatie (ICIJ) care regrupeaza 96 de media din 67 de tari.