UE va interzice shaorma

Parlamentarii europeni vor sa ne priveze de shaorma si kebab, in special din cauza fosfatilor utilizati ca aditivi alimentari care permit pastrarea aromei carnii folosite la aceste produse.

Deputatii si-au exprimat ingrijorarea privind consecintele asupra sanatatii ale fosfatilor folositi ca aditivi in alimente si au respins propunerea Comisiei de autorizare a utilizarii acidului fosforic, difosfatilor, trifosfatilor si polifosfatilor (E338-452) in carnea pentru kebab si shaorma, fie ca provine de la ovine, vite, pasari de curte, se arata intr-un comunicat al Parlamentului european. Deputatii au invocat un studiu stiintific din 2012, potrivit caruia exista o potentiala legatura intre aditivii fosfati din alimente si cresterea riscului cardiovascular. Un alt studiu din 2013 sugereaza o legatura intre regimurile alimentare bogate in fosfor si cresterea mortalitatii in randul populatiei americane. Rezolutia a fost adoptata cu 32 de voturi contra 22 iar Parlamentul european se va pronunta asupra interzicerii fosfatilor in sesiunea plenara din 11-14 decembrie, la Strasbourg. In Germania, vestea a picat prost. Tara este cel mai mare producator si consumator de ”doner kebab” din Europa. Piata de kebab asigura 110.000 de locuri de munca in Germania.