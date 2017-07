UE va ataca whiskey-ul american!

Mocneste un razboi comercial intre Comisia Europeana si Statele Unite. Jean-Claude Juncker, anunta ca Uniunea Europeana va reactiona cu contramasuri in doar cateva zile, daca presedintele Donald Trump actioneaza pentru a proteja industria americana a otelului.

Intr-unul dintre cele mai serioase avertismente emise de CE, Juncker a declarat ca UE este “intr-o dispozitie de lupta ridicata”, iar printre tinte s-ar numara exporturile americane de whiskey. “Nu vreau sa spun in detaliu ce facem. Dar ce as vrea sa va spun este ca in cateva zile «nu ne trebuie doua luni pentru aceasta» putem reactiona cu contramasuri”, a spus presedintele Comisiei Europene la summitul G20. Comisarul european pentru comert a amenintat ca Uniunea se va razbuna daca Statele Unite suprataxeaza importurile de otel, una din primele masuri protectioniste luata de Trump, care ordonat echipei sale sa investigheze daca nu cumva importurile reprezinta o problema de securitate nationala. Taxele vamale impuse importurilor de otel ale Americii i-ar face foarte mult rau Europei, avertizeaza oficialii de la Bruxelles, mai ales mai ales ca industria europeana a otelului a trecut in urma cu doar doi ani printr-o criza ce-a dus la eliminarea a mii de locuri de munca. Deocamdata nu se stie cat de afectat va fi importul american de whikey, insa UE cauta sa umple vidul lasat de SUA, semnand, saptamana trecuta un acord de comert liber cu Japonia.