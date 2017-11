UE someaza Londra sa-si clarifice post-Brexitul

Uniunea Europeana este gata sa ofere Regatului Unit ”cel mai ambitios” acord comercial, dupa divort, cu conditia ca Londra sa respecte strictele conditii europene, a declarat ieri negociatorul UE pentru Brexit, Michel Barnier.

Deschiderea negocierilor cu Londra in vederea unui acord de liber-schimb, dupa plecarea Regatului , in martie 2019, necesita intai reglementarea conditiilor de divort, prioritare, dar si consecintele separarii pentru Irlanda, sau reglementarea financiara a Brexitului. ”Daca reusim sa negociem o retragere ordonata si sa stabilim conditii echitabile pentru viitor, viitoarea noastra relatie va avea toate motivele sa fie una ambitioasa. Acesta este optiunea pe care noi o preferam”, a declarat Barnier . ”Acesta este motivul pentru care noi am inceput pregatirile interne cu statele membre pentru a vorbi despre viitor de indata ce vom conveni asupra modului in care trebuie sa rezolvam trecutul” .”In aceste conditii, Uniunea Europeana va fi gata sa ofere Marii Britanii cel mai ambitios acord comercial”, a adaugat negociatorul UE. Barnier a reamintit ca Londra trebuie sa aleaga intre respectarea normelor UE in materie de drepturi ale muncitorilor, sanatate sau mediu sau cele ale altor parteneri, sau ”sa se indeparteze treptat de modelul european”. ”Raspunsul la aceasta intrebare va fi foarte important, chiar decisiv”, in special pentru ratificarea unui eventual acord comercial de catre parlamentele nationale ale UE, a avertizat Barnier.