UE propune 13 summit-uri post Brexit

Presedintele Consiliului European, Donald Tusk, a lansat un ambitios program pentru relansarea Uniunii Europene, o agenda incarcata pentru doi ani, unde figureaza si Romania.

Tusk a facut public acest calendar la cateva saptamani dupa apeluri la o profunda reformare a UE, venite in special din partea presedintelui Frantei, Emmanuel Macron, si din partea presedintelui Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker. Acest program ar urma sa debuteze cu summitul organizat astazi si maine la Bruxelles si ar include summiturile regulate deja prevazute pana in iunie 2019, dar si intalniri neoficiale pe teme speciale. Programul include si un summit european extraordinar in Romania, la cateva saptamani dupa iesirea efectiva a Marii Britanii din UE, prevazuta in martie 2019, precum si un summit la Viena, anul viitor, axat pe probleme de securitate. “Sunt foarte multumit sa vad dorinta dumneavoastra de a va intensifica activitatea si de a depasi sentimentul de neputinta”, le-a scris Donald Tusk liderilor europeni in scrisoarea de invitatie pentru intalnirea de astazi si maine de la Bruxelles. Discutiile ar putea avea loc in format 28 (cu Marea Britanie) sau in 27, ”in functie de subiectul abordat”. Pe agenda sunt subiecte precum Brexit, viitorul UE dar si economia digitala, in special taxarea gigantilor internetului. Tusk intentioneaza si sa treaca la o evolutie a metodelor de lucru, inlocuind ”abordarea traditionala a cautarii consensului prin cea a discutiilor afisand clar dezacordurile”. Metoda care “va prezenta diferentele noastre de opinie, descriind precis la ce se refera conflictul pentru a ne permite sa avem discutii politice serioase”, a explicat Tusk.