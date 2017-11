UE ne obliga sa fim prosti

Daca patronatele vor apela la forta de munca straina, salariile nu pot fi mai mici de 3.000 de lei. Asta in timp ce romanii trebuie sa zica bogdaproste pentru un salariu minim de 1.450 de lei.

Patronatele se plang ca nu gasesc muncitori autohtoni, cauzele fiind multiple: milioane de romani apti de munca sunt in strainatate, alti concetateni primesc ajutoare sociale desi sunt inca verzi, multi patroni ofera salarii si conditii de mizerie etc. Data fiind criza fortei de munca, angajatorii iau in calcul aducerea unor muncitori straini. Solutia ii va ustura insa la buzunare pe patroni si ii va umili o data in plus pe romani si asta pentru ca o directiva a UE nu permite ca strainii sa primeasca lefuri mai mici decat salariul mediu pe economie – care este de 3.000 de lei. Altfel spus, daca un patron angajeaza un muncitor strain sa-i sape un sant trebuie sa-i dea cel putin 3.000 de lei, in timp ce unui roman ii da doar 1.450 de lei (salariul minim). Ministra Muncii, Olguta Vasilescu, a avertizat mediul de afaceri ca Romania ”nu poate sa renunte si nici nu are de gand sa renunte” la aceasta directiva UE si a indemnat firmele sa se foloseasca de ”beneficiile” puse la dispozitie de Guvern (programul ”Prima chirie” de exemplu) si sa acceseze fondurile europene ”de ucenicie si stagiu”. Dincolo de recomandarile ministeriale, cert este ca romanilor le este rezervat tot statutul de europeni ”second hand”. Unii de care proprii guvernanti isi bat joc asigurandu-le venituri de mizerie iar UE le impune alinieri de preturi (a se citi majorari) si tot felul de alte reguli care ii ard in final tot la buzunar.