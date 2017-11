UE isi face Stat Major General

23 de tari din blocul comunitar au semnat, ieri, intentia de a se angaja intr-o ”cooperare” militara intarita in luarea de decizii, dezvoltarea de armament si in operatiuni exterioare, avand ca tinta relansarea asa numitei uniuni a apararii europene.

”Traim un moment istoric pentru apararea europeana”, a comentat sefa diplomatiei UE, Federica Mogherini, dupa semnarea documentului unde sunt listate 20 de angajamente ce vor pune bazele ”Cooperarii Structurale Permanente” (Pesco). Federica Mogherini a estimat ca noul instrument va ”permite o dezvoltare mai buna a capacitatilor noastre militare pentru a ne intari autonomia strategica”. La viitorul Consiliul european din decembrie va fi luata o decizie finala a lansarii a ”uniunii apararii”. Dupa esecul punerii in practica a unei ”Comunitati Europene a Apararii”, acum 60 de ani, europenii n-au mai avansat in acest domeniu, majoritatea tarilor concentrandu-se pe ceea ce, pentru fiecare reprezenta strict suveranitatea nationala. Dar o succesiune de crize dupa 2014 (anexarea Crimeii de Rusia si conflictul din Ucraina, valul de refugiati etc), apoi socul Brexit si sosirea la putere a lui Donald Trump au schimbat datele problemei.

Complementar cu NATO

Aceasta initiativa este un ”raspuns la atentatele din toamna lui 2015”, dar si la criza din Crimeea, a subliniat seful diplomatiei franceze, Jean-Yves Le Drian, la Bruxelles, inainte de reuniunea cu omologii sau si cu ministri Apararii din UE. ”Este important pentru noi, mai ales dupa alegererea lui Trump, sa putem sa ne organizam independent, ca europeni. Aceasta este complementar cu NATO, dar observam ca numeni nu ne va rezolva in locul nostru problemele de securitate pe care le are Europa in vecinatatea sa. Trebuie sa o facem noi insine”, a declarat de partea sa ministrul german al Apararii, Ursula von der Layen. Teoretic, aceasta cooperare consolidata poate conduce la infiintarea unui cartier general operational pentru unitatile de lupta ale UE (sau o platforma logistica de operatiuni).

Peste 50 de proiecte au fost depuse, a precizat Mogherini, care spera ca Pesco va permite ”economii la scara” pentru industria de aparare europeana, astari prea ”fragmentata” in raport cu concurenta americana.

Lacune strategice

Dar, s-a subliniat la Bruxelles, tarile care se alatura Pesco se angajeaza si sa-si ”creasca regulat bugetele de aparare”. Participantii promit si sa umble anumite ”lacune strategice” ale armatelor europene cu obiective ambitioase de investitii in cercetare. Alt obiectiv afisat este si posibilitatea de a pune in practica mai rapid misiuni militare ale UE, mereu ingreunate de lipsa de entuziasm a statelor membre de a pune la dispozitie militari in acest sens. Marea Britanie, traditional pro NATO si primul buget militar din UE, s-a opus constant la orice ar putea evoca, direct sau mai de departe, o ”armata europeana”, considerand ca apararea teritoriala a Europei este un prerogativ unic al NATO. Dar Brexitul, prevazut in martie 2019, se apropie cu toate incertitudinile lui iar Londra, care nu face parte din Pesco, impreuna cu Danemarca, nu a dorit sa fie obstacol al acestor initiative, calificand ideea drept ”promitatoare”, via ministrul de Externe, Boris Johnson. Irlanda, Portugalia si Malta nu fac parte nici ele din acest acord.

5,5 miliarde de euro anual

UE va pregati si un fond pentru stimularea industriei europene de aparare, de 5,5 miliarde de euro anual. Reamintim ca, luna trecuta, la Bucuresti, CSAT a aprobat participarea Romaniei la initiativa Pesco. ”Va reprezenta o forma intensificata de cooperare pe dimensiunea Politicii de Securitate si Aparare Comuna, in domeniul dezvoltarii capabilitatilor de aparare la nivel european (…) Romania isi va exprima intentia preliminara de participare la un set initial de 10 proiecte, din cele avansate pana in prezent de catre statele membre, conditionat de acceptarea acestora in cadrul PESCO si a caror dezvoltare ulterioara corespunde prioritatilor nationale privind dezvoltarea capabilitatilor militare”, informa Administratia Prezidentiala.

Ieri, ministrul de Externe Teodor Melescanu, alaturi de ministrul apararii nationale Mihai Fifor, au participat la ceremonia semnarii Notificarii privind participarea la Pesco.