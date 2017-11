UE descopera apa calda

Bruxelles-ul a cerut ieri UE sa se doteze in acest an cu o lista neagra a paradisurilor fiscale, in timp ce Franta a cerut sanctionarea tarilor care nu coopereaza in acest demers, dupa dezvaluirile ”Paradise Papers”. Unde, ca sa vezi, apare si numele lui George Soros.

Comisarul european pentru Fiscalitate, Pierre Moscovici, si ministrul francez de Finante, Bruno Le Maire, si-au manifestat ieri la Bruxelles determinarea in lupta contra evaziunii si fraudei fiscale, oficialul francez propunand ca tarile care nu aduc informatii necesare in acest sens sa nu mai aiba acces la finantari de la FMI sau de la Banca Mondiala. Ideea unei liste negre a paradisurilor fiscale, comuna in toata UE a aparut anul trecut, dupa scandalul ”Panama Papers”. Si nimic nu s-a concretizat. ”Este important ca aceasta lista sa fie intocmita anul acesta, o lista credibila si sa existe sanctiuni adecvate pentru tarile aflate pe aceasta lista”, a declarat ieri Moscovici. Insa, atentie ce spune Moscovici: ”Precizez ca nu vor exista tari din UE care vor fi pe aceasta lista pentru ca un paradis fiscal inseamna o tara care nu respecta standardele bunei guvernari si unde legalitatea trebuie ameliorata”. Deci tarile UE sunt sfintii sfintilor fiscali. Iar ca unele, in frunte cu Olanda, Malta, Luxemburg sau Irlanda sunt aratate de ani de zile cu degetul pentru acorduri fiscale avantajoase pentru multinationale, nu pare a deranja pe nimeni din elitele UE. Elite care, in frunte cu regina Angliei sau cu staruri precum solistul de la U2, se regasesc in dezvaluirile ”Paradise Papers”. Aceasta a doua, si inutila desigur, lista neagra a paradisurilor fiscale ar putea fi finalizata la viitoarea intalnire a ministrilor de finante ai UE din 5 decembrie. Deocamdata UE a trimis scrisori catre 60 de tari cerandu-le sa se angajeze sa faca reforme si transparenta fiscala, altfel vor fi trecute pe preconizata lista neagra. Tremura de frica tarile cu paradisuri fiscale, cu siguranta!. UE nu are capacitatea de a gasi unanimitate in subiecte mult mai simple si mai la vedere. De altfel, notiunea de paradis fiscal difera de la o tara la alta, nici macar o armonizare a legislatiei UE nu exista in acest sens. In conditiile in care fiecare nu-si urmareste decat propriile interese, tinandu-se seama de sumele colosale ce ocolesc fiscul prin paradisurile fiscale, o noua lista neagra a acestora nu va parea decat o comedie cu repetitie. Cu alte cuvinte nimeni nu o sa rupa puterea politica, in special, de interesele financiare.