UE ancheteaza avantajele date de Londra multinationalelor

Comisia Europeana a anuntat ieri deschiderea unei anchete ”aprofundate” asupra regimului fiscal britanic care permite multinationalelor sa plateasca impozite mai mici in Marea Britanie, tara inca in UE.

”Vom examina cu atentie o exceptie de la regulile britanice de lupta impotriva evaziunii fiscale care se aplica pentru anumite operatiuni ale multinationalelor, pentru a ne asigura ca ea nu incalca regulile UE in materie de ajutoare de stat”, a declarat comisarul european pentru Concurenta, Margrethe Vestager. Aceasta ancheta este deschisa in momentul in care Regatul Unit este in pline negocieri cu Bruxelles pentru a parasi UE, in martie 2019. Comisia Europeana a precizat insa: ”Cata vreme este membru UE, Marea Britanie are toate drepturile si obligatiile legate de apartenenta la Uniune”. ”In special, dreptul european in domeniul concurentei, inclusiv regulile UE in materie de ajutoare de stat, continua sa se aplice in totalitate in Marea Britanie atat timp cat tara este membru UE”, a adaugat executivul european. De la preluarea mandatului, la sfarsitul lui 2014, Comisia Europeana, condusa de Jean-Claude Juncker, a intensificat lupta contra evaziunii fiscale. Comisia a sanctionat in 2015 Fiat si Starbucks, pentru facilitatile fiscale de care au beneficiat din partea Luxemburgului si Olandei, Apple, in Irlanda, in 2016, sau Amazon, in Luxemburg, in luna octombrie a acestui an.