UE a listat paradisuri fiscale, ei si?

Cei 28 de ministri de Finante din tarile comunitare, reuniti ieri la Bruxelles, au alcatuit o lista neagra cu 17 tari considerate ca paradisuri fiscale ce opereaza in afara frontierelor UE. O premiera , s-a estimat.

”Am adoptat astazi la nivelul UE o lista a statelor care nu au facut ceea ce este necesar in lupta contra evaziunii fiscale”, a anuntat ministrul francez de Finante, Bruno Le Maire. Cele 17 tari sunt: Bahrein, Barbados, Coreea de Sud, Emiratele Arabe Unite, Grenada, Guam, Insulele Marshall, Macao, Mongolia, Namibia, Palau, Panama, Samoa, Samoa Americana, Saint Lucia, Trinidad-Tobago, Tunisia. Le Maire a adaugat ca exista alte 47 de tari pe o ”lista gri”, adica tari care si-au luat angajamente si care trebuie urmarire. Lista UE a fost foarte asteptata, dupa recentele scandaluri legate de dezvaluirile a diferite sisteme de evaziune fiscala la scara mondiala (LuxLeaks, Panama Papers sau Paradise Papers) iar, potrivit regulilor europene in materie de fiscalitate, cei 28 trebuie sa gaseasca unanimitate cu privire la tarile ce sunt plasate pe lista neagra.

Nu fiti naivi, Romania amendeaza

Bruno Le Maire a mai precizat ca tarile aflate pe aceasta lista vor putea fi vizate de ”sanctiuni disuasive” (cum ar fi pierderea accesului la fonduri). “Am cerut Comisiei Europene sa definim rapid care sunt sanctiunile care vor privi cele 17 tari”, a declarat acesta, in timp ce comisarul european pentru Finante, Pierre Moscovici, a avertizat statele care si-au luat angajamente de transparenta fiscala sa nu ”dea dovada de naivitate” in fata vigilentei UE. In cazul statelor care au decis sa respecte solicitarile UE, tarile dezvoltate au la dispozitie perioada de pana la finele lui 2018 pentru a adopta reformele cerute iar tarile in curs de dezvoltare pot face acelasi lucru pana la finele lui 2019. Tari ca Franta, Belgia, Austria, Romania, Italia, Spania, Portugalia si Slovenia doresc sanctiuni dure, in timp ce Luxemburg, Marea Britanie, Suedia, Irlanda, Olanda, Grecia, Finlanda pledeaza pentru sanctiuni mai ”suple”, in principal pentru o supraveghere crescuta a tarilor in cauza.