Udrea si-a dat ochii peste cap

Tocmai cand voia sa zboare de la Timisoara la Bucuresti, Elenei Udrea i s-a intamplat pocinogul. Avionul ei s-a emotionat ingrozitor si a ramas blocat la sol. Nu era singurul pasager, dar cum sa i se intample una ca asta taman ei?

Ceva mai degajata de stresul care o bantuie de vreo doi ani, cred, cu perspectiva unei puscarii indelungate, uite cum distinsa blonda careia Parlamentul i-a auzit povestea confiscarii sutienului la intrarea in arest a prins iar glas. Nu e posibil sa se strice roata zburatoarei de la Tarom excat cand ea voia acasa. Ce comisii de ancheta, ce abuzuri, ce Justitie, tara nu mai zboara. Da, distinso, tara o sa mearga pe jos. Si lasa mistourile alea ieftine cu doamnele care vor ghida avioanele cu oglinzile din posete. Seamana cu glumele facute la Casa de cultura penala de la Targsor, inainte de ora stingerii. Am citit undeva ca ai fost ministrul cu cei mai multi bani pe mana din tara asta. Bagasi vreun leu la Tarom? Ai cumparat macar un surub sau un set de pahare din plastic? Sau, daca ai vazut ca nu se pot construi aeroporturi in panta si nici parandarat nu iese pentru partid, ai zis ca nu e cazul sa risipesti banii poporului? Ma surprinde ca n-ai venit cu masina. Sunt drumurile proaste? Pai sunt alea la care partidul tau inaugura fiecare suta de metri, de era metrajul panglicilor taiate mai mare decat drumul construit. Doamna, hai sa nu ne certam. Te-au dat jos din avion. N-ai fost singura. Dar stiu ca nu ai ramas pe pista sa faci autostopul la urmatorul avion. S-a gasit unul care sa te aduca acasa.