Udrea musca din Basescu

Plimbata de prea multe ori prin instante, Elenei Udrea i-a sarit mustarul. ”Altii aveau parghiile si n-au inteles la vremea aceea ce se intampla cu statul paralel”, a sutat Udrea direct in poarta lui Basescu.

Prezenta la ICCJ cu ocazia judecarii apelului in procesul ”Gala Bute”, Elena Udrea si-a iesit din pepeni si l-a criticat pe fostul sau mentor. Pe care il considera acum responsabil de dezvoltarea necontrolata a ”statului paralel” care o hinghereste si pe ea in prezent. ”Stiu exact ce mecanisme se afla in spatele unor hotarari judecatoresti, cine vine cu biletele si cum se iau deciziile cand vorbim despre persoane, care trebuie scoase din jocul public. Ma refer la acesta grupare oculta, care conduce Romania prin controlul asupra justitiei si care a reusit sa puna mana pe putere, inlaturandu-i cu justitia, cu dosare penale pe toti cei care le-au stat in cale”, a tunat Udrea de pe treptele ICCJ. Desi a sustinut initial ca nu mai conteaza cand si cum s-a construit si consolidat ”statul paralel” si ca important este doar ca nu se ia nicio masura impotriva lui, Elena Udrea s-a lasat prada nervilor si a aruncat o sageata drept spre Traian Basescu. ”Chiar vreti sa fiu eu cea mai desteapta din tara asta, sa fiu eu singura care isi da seama despre ce se intampla? Pai aveau altii parghiile si n-au inteles la vremea aceea”, a ripostat Udrea in fata ziaristilor care insistau sa afle detalii. Iar cum ”parghiile” erau tinute doar de Traian Basescu la ”vremea aceea”, rezulta ca fosta blonda de la Cotroceni si-a pierdut o parte din stapanirea de sine, suficient cat sa-l acuze – voalat deocamdata – pe fostul sef de stat ca el este principalul vinovat pentru scaparea ”statului paralel” din haturile legii. Desi s-a limitat la o simpla izbucnire aluziva, schimbarea intervenita in atitudinea Elenei Udrea in mod cert nu-i de bun augur pentru Basescu.