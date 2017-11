Udrea divorteaza de Basescu!

Udrea ii baga la apa pe Maior, Coldea si Kovesi – despre care spune ca au pus umarul la realegerea lui Traian Basescu in 2009. Doamna Udrea, cum ramane atunci cu alegerile democratice si vointa poporului?

Dupa frustrarile din ultimii ani, Elena Udrea a ajuns la capatul rabdarii, implicit a tacerii. Audiata la Comisia care ancheteaza prezidentialele din 2009, fosta ”blonda de la Cotroceni” a recunoscut practic ca Traian Basescu a fost facut a doua oara presedinte de Florian Coldea, George Maior si Codruta Kovesi. Despre care spune ca au intervenit direct dupa ce au vazut ca ”PSD si Catalin Voicu incearca blocarea validarii votului” . Iar data fiind implicarea serviciilor, Udrea nu intelege de ce este doar ea anchetata penal: ”In 21 decembrie 2014 am fost ultima data la sediul SRI din padurea Baneasa si le-am spus ca nu mi se pare normal ca eu sa am dosare penale pentru momente din 2009, cand si ei, si noi cei de la PDL aveam acelasi scop, ca Traian Basescu sa castige alegerile”. In plus, Udrea sustine ca tot atunci Coldea i-a spus ca momentul ”sufrageriei lui Oprea” a fost unul ”de referinta pentru Romania” deoarece PSD ar fi castigat alegerile daca nu s-ar fi implicat el si Kovesi. Concluzia: Traian Basescu a fost reales presedinte de capii ”sistemului” si asta la masa din sufrageria lui Oprea si nu la urne. Iar in semn de recunostinta a facut sluj in fata ”sistemului” si asa s-a ajuns la ”statul paralel” de care se plang astazi, in cor, Udrea si Basescu. Asta dupa ce amandoi au beneficiat, de fapt, de serviciile ”sistemului” pana la inceputul lui 2014. Culmea este ca solo-ul cantat ieri de Udrea confirma suspiciunea legata de impaunarea pe nedrept a lui Traian Basescu cu al doilea mandat prezidential. Asta desi ea a incercat sa o scalde cat de cat afirmand ca sefii SRI nu s-au amestecat in campania electorala a lui Basescu si ca ”statul paralel” a fost ”gandit in afara tarii”. Si atunci cum ramane cu vasnicul presedinte Basescu care timp de doua mandate a stat straja neclintita interesului tarii si al romanilor? In concluzie, povestea de ieri se reduce la ”defectarea” lui Udrea: obosita de atatea procese si dosare, aceasta l-a dat pur si simplu in gat pe Traian Basescu, chiar daca a intentionat doar sa plateasca niste polite trioului Coldea-Maior-Kovesi.

UNPR –ul, partid mosit de Oprea, Maior si Coldea

Udrea spune ca sufrageria lui Oprea a intrat in istorie deoarece proprietarul era, in 2009, ”total” de partea PDL-ului si a lui Basescu in 2009 (din cauza conflictelor pe care le avea cu Mircea Geoana si Marian Vanghelie) si colabora in acest sens cu sefii SRI Maior si Coldea. Rod al acestei colaborari a fost si UNPR-ul, partid infiintat in scopul sustinerii unei guvernari PDL cu sau fara PSD – si asta pentru ca acesta era atunci ”interesul sistemului”.