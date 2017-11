Udrea, cu explicatii la Comisia “sufrageria”

Elena Udrea se afla, la momentul de fata, in sala de la Parlament in care se desfasoara sedinta “Comisiei sufrageria”, cum mai este cunoscuta opiniei publice forul care anchetaza aspecte privind prezidentialele din 2009 si prezenta mai multor nume cunoscute acasa la fostul premier Oprea.

Facand referire la Sistem, fosta sefa a PMP a sustinut, la un moment dat, in fata reprezentantilor forului condus de catre Oana Florea ca “interesul era, desigur, sa sustina guvernarea, chiar si fara PSD. Acesta este si motivul pentru care Gabriel Oprea, in seara alegerilor, din 6 decembrie 2009, era total de partea noastra, a PDL-ului si a candidatului nostru, a lui Traian Basescu. Era in conflict cu PSD, era in conflict cu Geoana, dar mai ales cu Vanghelie si era de partea, colabora cu Maior, cu Coldea si era de partea lor. Si, sigur, asa cum am spus, de partea noastra. In timpul alegerilor eu nu cred si nu am resimtit in nici intr-un fel influenta Serviciilor sau a gruparii Maior-Coldea la vremea aceea”.