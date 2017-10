Udrea, cu explicatii la Comisia SRI

Raspunzand invitatiei reprezentantilor Comisiei conduse de Claudiu Manda de a se prezenta la audieri, fostul ministru Elena Udrea a ajuns la Parlament, joi la pranz.

“Unul din scopurile invitatiei este sa lamuresc lucruri care s-spus pana acum de catre alte persoane si in care am fost invocata si sa spun, la randul meu, ceea ce stiu despre cum a fost construit acest stat paralal in ultimii ani in Romania. (…) O sa spun lucruri pe care le cunosc, din experienta proprie (…) lucruri care conteaza”, a sustinut Udrea, in urma cu cateva momente, inainte de a intra in sala in care se va desfasura sedinta Comisiei de control asupra activitatii Serviciului Roman de Informatii.