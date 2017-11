TVR baga bani in filme

Televiziunea Romana a anuntat ca aloca anul acesta suma de 684.700 de lei in sprijinirea productiilor cinematografice nationale. Data limita pentru depunerea proiectelor este 27 noiembrie 2017.

Solicitantii de finantare din Fondul Cinematografic National trebuie sa fie titulari ai unui contract de credit direct cu Centrul National al Cinematografiei, trebuie sa nu aiba sau sa nu fi avut contract de finantare cu TVR, contract a carui derulare a fost viciata, suspendata sau intrerupta din cauze neimputabile finantatorului. In plus, filmele de fictiune de lung metraj si documentarele de lung metraj pentru care se solicita finantare trebuie sa se afle in postproductie. Va fi analizat sinopsisul filmului, vizionata o secventa de 15 minute din film, iar suma solicitata nu va depasi 10% din suma totala de 684.700 lei alocata pentru finantari. Documentarele de lung metraj finantabile trebuie sa se incadreze in cel mult o treime din suma totala de 684.700 lei alocata pentru finantari. La incheierea contractelor de finantare, cu termene de plata integrala pana la 31 decembrie 2017, cesionarea drepturilor de difuzare constituie avantaj. Fiecare proiect trebuie sa fie insotit de: – declaratie pe proprie raspundere din care sa reiasa ca solicitantul este titularul unui contract de credit direct aflat in derulare cu Centrul National al Cinematografiei, cu mentionarea numarului si a datei la care s-a incheiat contractual.