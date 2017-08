TVA defalcata, inca o capcana!

Dupa ce ordonanta Split TVA a fost desfiinatata de oamenii de afaceri, considerand, pe drept cuvant, aceasta masura ca o bataie de joc, care poate sa puna pe butuci economia romaneasca (normal, unde s-a mai pomenit ca detinatorul sa nu poata sa aiba acces la propriul cont TVA), iata ca Ministerul Finantelor Publice o suceste, printr-o noua modalitate de a jupui patronii, macar pe termen scurt, in incercarea disperata a face rost de bani.

Ca urmare a „consultarilor publice”, obligativitatea platii defalcate a TVA se amana cu trei luni, dar, hopa, MFP vine cu un fel de „oferta”, adica persoanele care opteaza pentru aplicarea acestui sistem in perioada 1 octombrie-31 decembrie 2017 pot beneficia de o serie de facilitati. Modificarea proiectului de ordonanta vizeaza in principal amanarea aplicarii optionale a mecanismului platii defalcate a TVA de la 1 septembrie 2017 la 1 octombrie 2017, prelungirea perioadei de aplicare optionala a mecanismului de la o luna la trei luni, respectiv 1 octombrie – 31 decembrie 2017, amanarea aplicarii obligatorii a mecanismului platii defalcate a TVA de la 1 octombrie 2017 la 1 ianuarie 2018, instituirea de facilitati pentru persoanele care opteaza pentru aplicarea platii defalcate a TVA in perioada 1 octombrie – 31 decembrie 2017.

Platitorule de TVA, te agata statul cu “bonificatii”

In ultimul caz, cata generozitate, proiectul se refera la anularea penalitatilor de intarziere aferente obligatiilor fiscale principale reprezentand TVA, restante la 30 septembrie 2017, in anumite conditii, sau acordarea unei bonificatii de 5% la plata impozitului pe profit sau, dupa caz, a impozitului pe veniturile microintreprinderilor. Se va infiinta Registrul persoanelor care aplica plata defalcata a TVA organizat de ANAF si in care sunt inscrise persoanele care opteaza pentru aplicarea platii defalcate a TVA in perioada 1 octombrie — 31 decembrie 2017 si se instituie un termen de maximum 3 zile lucratoare in care ANAF aproba transferul sumelor din contul de TVA in contul curent al titularului. Evident, proiectul nu uita de sanctiuni, stabilind o perioada de gratie de 7 zile lucratoare in cadrul careia sa se corecteze erorile, iar in cazul in care erorile nu au fost corectate in termenul de 7 zile lucratoare, se aplica o penalitate de 0,06% pe zi din valoarea TVA, dar nu mai mult de 30 de zile. Dupa termenul de 30 de zile, pentru fapte precum nevirarea in contul de TVA al furnizorului sau debitarea eronata a contului de TVA, se aplica o amenda de 50% din suma reprezentand TVA, iar pentru fapte precum nevirarea sumelor reprezentand TVA din contul curent al titularului in contul de TVA al acestuia sau plata TVA datorata furnizorului din alt cont decat contul de TVA, se aplica o amenda de 10% din suma reprezentand TVA.