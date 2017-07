Tutuianu da cu mucii-n fasolea Armatei

Ajuns ministru al Apararii, Adrian Tutuianu a vrut sa demonstreze profunzimea naturii sale pesediste incercand sa-l umileasca pe presedintele Iohannis.

Concret, Tutuianu l-a sarit pe seful statului din schema invitatilor trimise pentru sarbatorirea, de catre MApN, a Zilei Aviatiei Romane si a Fortelor Aeriene. Ulterior, Tutuianu si-a cerut ipocrit scuze pentru ”eroare”, printr-un comunicat trimis de Ministerul Apararii, in care transmitea si ca a dispus luarea ”de urgenta” a masurilor necesare eliminarii ”disfunctionalitatilor de natura birocratica ce au condus la crearea acestei regretabile situatii”. Probabil ca Adrian Tutuianu ia in calcul sa demisioneze, pentru a scapa astfel MApN-ul de disfunctionalitati, dar este prea timid sa-si anunte decizia de-a dreptul. Cert este ca mojicia actualului ministru al Apararii nu a picat deloc bine la Cotroceni, unde nimeni nu a crezut basmul cu ”eroarea birocratica”. Ce-i drept, este si greu sa inteleaga cineva cum se poate omite de pe lista invitatilor nu unul dintre sutele de parlamentari sau unul dintre zecile de ministri, ci taman pe unicul presedinte al tarii.

Iohannis, oparit peste poate

Iritat la culme de afrontul adus de Tutuianu, Klaus Iohannis a dat si el cu bata in balta, chiar daca doar la mal, unde-i apa mica. Si mai exact, presedintele a renuntat sa mai trimita cuvenita coroana de flori la Monumentul Eroilor Aerului din Piata Aviatorilor – decizie motivata, conform unor surse cotroceniene, prin faptul ca reprezentantii Presedintiei nu au fost invitati sa participe la ceremonie. Ignorand natura lui Klaus Iohannis, care mai mult ca sigur nu va uita usor jignirea adusa, Tutuianu a depasit imediat momentul gafei si a anuntat ca de abia asteapta sa poarte ”o discutie aplicata” cu seful statului, legata de Planul de inzestrare a Armatei Romane. Document retrimis deja initiatorilor de catre CSAT-ul condus de Iohannis pe motiv de defecte de fabricatie, ca sa le spunem asa. Iar raportat la ultimele evenimente si la ”prietenia” care a luat nastere, de ieri, intre Iohannis si Tutuianu, nu ar fi exclus ca acesta din urma sa fie pus sa–si refaca lectia si la viitoarea sedinta a CSAT, si asta chiar daca ministrul Apararii se lauda, tot ieri, cu maxima sa eficienta si promitea ca va recupera timpul pierdut in cazul achizitiilor militare.