Turistii au dat alarma: cadavru descoperit pe munte, in Brasov/Victima, identificata

Salvamontistilor brasoveni le-a revenit misiunea de a merge pe munte pentru a recupera un trup fara viata.

UPDATE: Oamenii legii anunta ca s-a reusit identificarea ramasitelor trupesti gasite pe munte. Conform IPJ Brasov, cadavrul a fost dus la Medicina Legala, pentru necropsie. Verificarile au scos la iveala faptul ca victima este un tanar in varsta de doar 19 ani, care fusese dat disparut de rude vinerea trecuta, la Politia Ilfov, judet pe raza caruia locuia. Aceeasi sursa mentioneaza ca, tocmai in baza faptului ca se credea ca baiatul ar fi mers catre orasul Brasov, oamenii legii brasoveni il cautau.

Inca nu se stie ce anume s-a intamplat si ce i-a provocat moartea tanarului student, insa reprezentantii legii fac cercetari. “Politistii au intocmit dosar penal pentru ucidere din culpa si continua cercetarile, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Brasov, in vederea stabilirii cu exactitate a cauzelor si imprejurarilor decesului”, se mentioneaza in comunicatul remis din directia IPJ Brasov.

————-

Cazul a fost anuntat in cursul zilei trecute, undeva in jurul orei 14.30, din cate au transmis, miercuri, reprezentantii Salvamont Poiana Brasov, pe pagina de Facebook. Alerta a facut ca, in prima faza, sa fie anuntate autoritatile responsabile, iar apoi ca in zona varfului Tampa sa mearga salvamontistii – 6 la numar- pentru a participa la operatiunea de scoatere a persoanei din zona in care a fost gasita – una stancoasa , mentioneaza salvatorii – si, respectiv, de aducere a cadavrului la baza muntelui.

Inca nu se cunosc detalii despre varsta sau identitatea victimei. Ce se stie este ca interventia a fost una de durata, anunta salvamontistii, actiune de recuperare incheindu-se in cursul serii, adica la aproape cinci ore de la apelul facut catre echipa Serviciului Public Local Salvamont Brasov.

sursa foto: Facebook/Salvamont Poiana Brasov