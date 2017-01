Turcia: Turismul, pe marginea prapastiei!

Potrivit unui studiu ForwardKeys, numarul turistilor care au vizitat Turcia, a scazut, in 2016, cu 21%. Motivele: situatia politica in urma esuarii loviturii de stat, atacurile militantilor kurzi, dar si ale organizatiei teroriste ISIS, culminand cu atentatele din noaptea de Anul Nou.

Cu aproape 40 de milioane de vizitatori anual, tara ocupa un important loc sase in topul celor mai populate destinatii de vacante, sectorul turismului reprezentand 5% din economia Turciei si produce circa doua milioane de locuri de munca. Previziunile pentru acest an sunt ingrijoratoare, se asteapta ca in primele luni din 2017 numarul vizitatorilor sa scada cu 22%. Cu peste 7 milioane de turisti pe an, Istanbulul se situa in Top 10 al celor mai vizitate orase din lume: in urma atentatelor de pe aeroportul Ataturk, din luna iunie, rezervarile turistice au scazut dramatic cu 69%. “Din nefericire pentru Turcia, atacul de la clubul de noapte de Anul Nou va continua, cel mai probabil, sa starneasca ingrijorari in legatura cu siguranta destinatiei”, a spus Oliver Jager, directorul executiv al Forward Keys.

Atacatorul din Istanbul, identificat

”Persoana care a comis atentatul terorist din Istanbul a fost identificata”, a declarat ministrul turc de Externe, Mevlut Cavusoglu, pentru agentia Anatolia. Cavusoglu nu a oferit alte detalii cu privire la terorist cautat asiduu, si ieri, de autoritati. Presa turca anunta ca este vorba de un barbat de 28 de ani originar dintr-o tara din Asia Centrala (Kargazstan sau Uzbekistan). In noaptea de Anul Nou, el a deschis focul cu o arma de asalt in clubul Reina din cartierul Ortakoy (partea europeana a Istanbulului) ucigand 39 de persoane si ranind alte 69. Luni, ISIS a revendicat masacrul. Pe de alta parte, autoritatile turce au prelungit cu trei luni starea de urgenta instaurata in tara, dupa puciul din iulie.

Invocand o ”ancheta dificila”, guvernul de la Ankara afirmase anterior ca ”date cu privire la amprentele digitale” ale criminalului au fost obtinute. Informatiile cu privire la identitatea acestuia sunt insa confuze. Un cetatean kargaz, Lakhe Machrapov (28 de ani), desemnat de presa turca ca principal suspect, a fost disculpat in final.

400 de jihadisti si un sef ISIS au intrat in Europa

Informatia a fost furnizata de serviciile de informatii italiene care au precizat ca jihadistii provin din Siria si ca au reusit sa se infiltreze ca falsi refugiati, via Kosovo. Printre ei se afla si unul din principalii recrutori ai ISIS, Lavdrim Muhaxheri, alias Abu Abdullah al Kosova, un lider al teroristilor albanezi din Kosovo. Potrivit serviciilor italiene, Mahuaxheri si acolitii sai pregatesc atacuri impotriva mai multor institutii publice si internationale de pe continent. Aproximativ 300 de kosovari lupta in Siria alaturi de ISIS.