Turcia, 3 miliarde de dolari pe an din turism medical

Potrivit presedintelui Asociatiei Strategiilor de Sanatate si de Politici Sociale, Turan Buzgan, 1,1 milioane de persoane viziteaza anual Turcia pentru a-si ingriji sanatatea.

Profesorul Buzgan a indicat ca persoanele care beneficiaza de turismul medical turcesc cheltuie aproape de zece ori mai mult decat turistii care vin doar pentru vacante. Turismul pentru sanatate acopera trei categorii: turismul medical, turismul pentru persoanele in varsta si persoanele cu handicap, si turismul termal, Turcia fiind preocupata sa-si imbunatateasca prestatiile in fiecare din aceste domenii, a spus Buzgan, citat de agentia Anadolu. De altfel, Turcia este o tara care ofera servicii sanitare de calitate si la jumatate de pret in comparatie cu alte tari occidentale. La scara mondiala, turismul pentru sanatate reprezinta un volum de 300 miliarde de dolari, o cifra care va creste la 500 de miliarde in trei sau patru ani si la 1000 de miliarde de dolari in 2023, a adaugat specialistul. In Turcia, aceasta filiala aduce intre 2, 5 si 3 miliarde de dolari pe an, cifra ce va atinge 5 miliarde in 2020. Plecand de la faptul ca este de zece ori mai profitabil ca cel de placere, Buzgan estimeaza ca Turcia trebuie sa faca din turismul medical o prioritate si sa-i optimizeze aportul la economia nationala. Printre domeniile care atrat cel mai mult pacientii straini se numara: oftalmologia, ginecologia, chirurgia cardiovasculata, oncologia, neurologia, ortopedia, ingrijirea dentara si chirurgia estetica. La scara mondiala, SUA, Marea Britanie, Spania, Italia si anumite tari din nordul Europei sunt prionierii turismului medical, in timp ce anumite tari asiatice, precum Singapore, India, Malaezia si Thailanda s-au specializat doar pe anumite domenii.