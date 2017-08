Tupeu de taximetrist: a cerut „taxa de bagaj”!

Scandal la terminalul plecari al Aeroportului Otopeni. Doi turisti straini au fost pe punctul de a ramane fara bunuri pentru ca au refuzat sa-i plateasca taximetristului o asa-zisa “taxa de bagaj”. Soferul-tepar le-a spus ca in Romania se percepe o taxa separata de cea de transport, care se aplica pentru fiecare troler sau rucsac ce e transportat in portbagajul maxinii de taxi.

Cei doi, dupa ce au platit 30 de lei pe cursa, i-au replicat soferului ca nu vad nicaieri afisata aceasta taxa, asa ca i-au spus ca nu vor plati nimic in plus si au cerut sa le fie returnate bagajele. Din acest punct a izbucnit circul. Dupa discutie aprinsa, taximetristul le da doua dintre bagaje tinerilor, inchide portbagajul, se urca in masina si incearca sa plece. Unul dintre tineri se agata de portiera din dreapta-fata a masinii in timp ce prietenul sau s-a agatat de portiera din stanga-spate. Dupa cativa metri parcursi cu cei doi turisti prinsi de masina, taximetristul, un barbat de aproximativ 25-30 de ani, a oprit, s-a dat jos, le-a explicat pe un ton nervos ca in Romania asa se procedeaza daca nu se plateste “taxa de bagaj”, apoi le-a returnat bunurile si a plecat. Desi nu a fost sesizata, Politia recomanda in astfel de cazuri apelul la 112. Mai ales taximetristii de la firmele din Ilfov au o reputatie proasta: cer pentru o cursa cu 10-20 de lei in plus, nu dau bon sau se prefac ca nu au bani sa dea rest. Pana la finalul lunii iunie, la nivel national au avut loc peste 800 de actiuni de control in trafic, care au vizat transportul de persoane in regim taxi, fiind aplicate peste 10.000 de sanctiuni contraventionale. Din totalul sanctiunilor, peste 2.700 au fost aplicate pentru abateri prevazute de Legea taximetriei.