Tun la Palatul Parlamentului: 5.000 de euro/ora pentru niscai filmari

Studioul cinematografic Castel Film din Bucuresti a solicitat incheierea unui contract comercial cu Palatul Parlamentului pentru a realiza o filmare pentru lungmetrajul horror ”The Nun”, produs de New Line Cinema si Warner Bros., spatiile necesare filmarii fiind tarifate cu 5.000 de euro/ora.

”Am avut o solicitare din partea studioului cinematografic Castel Film Bucuresti pentru a filma pe 11 iunie 2017 cateva secvente dintr-un proiect, evident un lugmetraj. Acesta se intituleaza «The Nun», un film artistic al carui subiect este activitatea in lacasurile monastice in perioada imediat urmatoare dupa cel de-al doilea Razboi Mondial”, a declarat Ioana Bran, secretar al Camerei Deputatilor.

Lungmetrajul ”The Nun”, regizat de Corin Hardy, este un film horror, produs de New Line Cinema si Warner Bros., un spin-off al ”The Conjuring 2” (2016) , in care apare o calugarita demonica. Desi pare o suma enorma pe ora, filmarile vor dura, la Palatul Parlamentului, circa jumatate de ora. Ceea ce inseamna ca in visteria Casei poporului vor intra numai 2.500 de euro. Potrivit imdb.com, ”The Nun” il va avea printre actorii principali pe mexicanul Demian Bichir, fost nominalizat la Oscar, iar in ce priveste intriga, este cunoscut doar faptul ca pelicula este o continuare a thriller-ului Conjuring 2”. Lungmetrajul va fi filmat si in locuri din Hunedoara si Sighisoara si este programat sa fie lansat in iulie 2018.