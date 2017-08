Tudose, ultimatum pentru banci

Premierul Mihai Tudose le transmite bancilor alergice la plata impozitului pe profit ca e timpul sa se vindece de aceasta boala. Pe cont propriu sau cu ”tratament” legislativ, dupa cum prefera.

Seful Guvernului a pus ochii pe bancile care fenteaza de ani buni bugetul de stat al Romaniei dupa ce ministrul Finantelor, Ionut Misa, a afirmat cu subiect si predicat ca 70% dintre bancile care functioneaza in Romania nu au platit impozit pe profit in ultimii cinci ani, in toata aceasta perioada existand doar 15 banci care si-a achitat aceasta obligatie financiara catre stat. Cum unele dintre acestea au platit insa doar intr-un singur an din cei cinci, statul s-a ales in final cu doar 1,7 miliarde de lei de pe urma profitabilei activitati bancare. Socotind ca bancile ”au profitat natural” suficient timp de ”reticentele” manifestate de statul roman in cercetarea mai indeaproape a situatiilor lor financiare, actualul premier a decis sa remedieze situatia. Cu binele sau cu raul, in functie de modul in care vor intelege sa coopereze bancile deja obisnuite sa dea cu flit statului. ”Deocamdata i-am luat cu vorba buna, domnul ministru de Finante a vorbit cu ei sa-si regandeasca strategia. Bine, sa nu creada ca noi suntem naivi, pentru ca termenul este de doua, trei saptamani”, a precizat, miercuri seara, premierul. Daca insa metoda luatului cu binisorul nu va da roade, Tudose este pregatit sa schimbe foaia indemnat fiind si de faptul ca ” pe cladire scrie ca e banca, nu Crucea Rosie sau o institutie de caritate” iar sediile bancilor ”arata binisor spre foarte bine si salariile sunt bune spre foarte bune”, prin urmare profit exista fara doar si poate desi impozitul cuvenit statului lipseste la apel. ”Domniile lor dovedesc o imaginatie debordanta in a-si externaliza profiturile. Nu mai merge! Daca nu merge cu vorba buna vom veni cu masuri fiscale si eu sunt dispus sa dau unul sau doua exemple de banci. Venim cu diverse lucruri pe reglementari fiscale, tintite pe domeniu. Mai mult, chit ca este secretul bancar, eu imi asum la un moment dat sa fac publice niste date. Stiu ca o sa o patesc, ca o sa fiu dat in judecata, dar am sa o fac ca sa inteleaga romanii ca, daca lucreaza cu banca aia, aia ne fura si ca, din 40 de banci, avem 20 de banci bune, 19 care-si revin si una care continua sa creada ca e mai desteapta decat noi, romanii. Trebuie sa inteleaga si ei ca s-a terminat. Nimeni nu poate sa inteleaga ca o institutie bancara functioneaza 5-7-10 ani consecutiv, timp in care e in pierdere”, a avertizat pe un ton dur premierul Mihai Tudose.