Tudose si Dragnea, in tandem la sedinta sindicalistilor Sanitas

Atat premierul Tudose, liderul PSD Liviu Dragnea, cat si ministrul Sanatatii, dar si vicepremierul Ciolacu au intrat, rand pe rand, pe usa salii in care se desfasura, joi in jurul pranzului, intrunirea mai-marilor Sanitas.

A fost o sedinta importanta, avand in vedere ca liderii sindicalistilor din Sanatate se reunisera in cadrul Consiliului National al Sanitas-ului pentru a analiza inclusiv varianta unei eventuale declansari a grevei generale, pe fondul negocierilor esuate si a protestelor din ultima perioada, menite a face cunoscut faptul ca angajatii din sistemul sanitar nu vor sa fie eliminate, de la 1 ianuarie, tichetele de masa, in schimb doresc sa nu mai existe acel plafon de 30% in cazul sporurilor. Totodata, sindicalistii sunt nemultumiti si de trecerea contricutiilor sociale de la angajator la angajat, sustinand ca astfel s-ar anula, practic, cresterile salariale cu 25 de porcente prevazuta de lege.

sursa foto: Facebook/Federatia Sanitas din Romania