Tudose se impune fiscal cu interesul national

Daca tot a fost convins sa mearga pe mana lui Liviu Dragnea, Mihai Tudose a facut-o in stil mare: a transformat revolutia fiscala in ”arma” menita sa aduca pe calea cea dreapta multinationalele care isi externalizeaza profiturile pentru a nu plati impozite statului roman.

Inainte ca ministrul de Finante sa prezinte, in sedinta de ieri, principalele modificari aduse Codului Fiscal, premierul Tudose a dat de pamant cu multinationalele. ”Am sa va spun care este parerea mea si a unora dintre colegii mei despre inflamarea excesiva a opiniei publice. Nu este vorba despre trecerea contributiilor (de la angajator la angajat – n.r.), acolo si sindicate si patronate erau de acord cu trecerea contributiilor, s-au inflamat dupa ce Guvernul a dorit sa introduca niste masuri foarte ferme in ceea ce priveste externalizarea profitului. In acest sens, s-au inflamat niste multinationale, dar din fericire au inteles ca nu este cazul, ca finalul va fi acelasi”, a decretat Tudose, pozitionandu-se astfel ferm de partea nationalistilor buni si patrioti, care nu mai suporta ca Romania sa fie jecmanita de strainii profitori. Pozitie care dilueaza reusita lui Dragnea si ii permite actualului premier sa continue jocul politic pe o mana proprie. Altfel spus, este adevarat ca Tudose l-a ales pe Dragnea, in dauna lui Klaus Iohannis, dar a si aratat ca a facut asta nu din postura de subordonat ci din aceea de partener egal in drepturi, unul preocupat doar de interesul national. Iar ca o dovada in plus ca asa stau lucrurile iar el are suficient ”sange in instalatie”, Tudose a luat imediat in tabarca si bancile.

Misa, sustinut pana in panzele albe de premier

Concret, premierul spune ca bancile alimenteaza cu angajatii proprii protestele din Piata Victoria. ”Felicitari, dle ministru Misa pentru alocutiunea de la inceput. Tocmai am aflat acum ca niste sucursale ale unor banci au dat liber angajatilor pentru a participa la mitingul din fata (din fata Guvernului – n.r.). Deci sunteti pe drumul cel bun. Daca bancile sunt nervoase, eu va felicit.

Poate o sa plateasca si impozite”, l-a incurajat premierul Tudose pe ministrul de Finante Ionut Misa sa o tina tot asa. Mai mult, seful Guvernului l-a indemnat pe Misa sa-si aminteasca de perioada cand era seful Directiei Mari Contribuabili din ANAF si sa numeasca bancile prinse atunci cu fofarlica in timpul conferintei de presa programata, ieri dupa-amiaza, pentru prezentarea detaliata a noilor masuri fiscale.

Piata Victoriei goala, corporatistii la Mall

Dupa toate tensiunile din ultimele zile, Mihai Tudose a avut parte si de o mica satisfactie: multi dintre angajatii ”disponibilizati” de unele banci si corporatii special pentru a ingrosa randurile protestatarilor adunati ieri in Piata Victoriei au ignorat destinatia indicata de sefi si au profitat de ziua libera pentru a face un scurt shopping. Noroc cu pensionarii si studentii care au ales sa mai reziste cateva ore in fata Guvernului – asta desi nu este deloc clar ce probleme ar putea avea aceste doua categorii, neincluse in randul salariatilor, cu trecerea contributiilor de la angajat la angajator.