Tudose s-a dus la mall

Dupa ce romanii, mai ales cei din diaspora, au fost umiliti si adusi la disperare si in acest an, Serviciul de Pasapoarte si-a deschis un nou sediu ieri dimineata.

Pe principiul mai bine mai tarziu decat niciodata dar in niciun caz la timp, Pasapoartele au acum un nou sediu amplasat la etajul doi al mall-ului bucurestean Plaza Romania. Un sediu care a trecut cu brio inspectia facuta in primele ore de functionare de catre premierul Tudose – o vizita lipsita de fundalul cozilor infernale care au decorat in special sediul Pasapoarte din Pipera in ultimele doua saptamani. ”Am vazut un spatiu modern, un lucru foarte bun. Si daca au oameni de asteptat 20-30 de minute, mediul este ok: au unde sa stea la o cafea, sa manance, temperatura-ambientul este ok. Nu stau in soare. Este in regula. In sfarsit un semn de civilizatie”, a comentat ulterior seful Guvernului. Cum numarul solicitantilor este in continuare mare, programul normal de lucru (respectiv intre orele 8.30 si 16.30 in zilele de luni, miercuri, joi si vineri) a fost prelungit pana la orele 18.30 pe toata durata lunii august. Important este si sa se stie ca la noul sediu se vor elibera atat pasapoarte simple electronice cat si pasapoarte simple temporare.