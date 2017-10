Tudose: “O sa avem impozitul de 10% pe venit. Punct”/Dragnea: Deficitul, sub 3% si in 2017, si in 2018

Premierul si liderul PSD au clarificat unele zvonuri aparute in spatiul public, cu privire atat la procentul privitor la impozitul pe venit, cat si cu deficitul bugetar.

In prima faza, a fost seful Guvernului cel care a negat varianta reducerii impozitului pe venit pana la cuantumul de 12%. “Noi vorbim de 10% (…) noi o sa avem impozitul de 10% pe venit. Punct”, a subliniat, cat se poate de clar, Mihai Tudose.

La scurta vreme dupa aceea, Liviu Dragnea a intarit, practic, spusele premierului din ziua precedenta, in ideea de a se risipi orice temere cum ca s-ar putea depasi limita de 3 procente in cazul deficitului bugetar. “Noi am stabilit, am calculat, Guvernul pune in practica ce e in programul de guvernare, va fi deficitul sub 3% in 2017, sub 3% in 2018”, a sustinut liderul social-democrat, la iesirea de la discutiile cu sindicalistii Sanitas, sedinta in cadrul careia s-a ajuns la un consens privind unele din nemultumirile exprimate de angajatii din Sanatate.