Tudose: Nu exista nicio explicatie pentru un deces intr-un spital cauzat de lipsa unui medicament

Pe fondul crizei imunoglobulinei si a unei vieti curmate pe fondul lipsei acestei substante, in conditiile in care femeia care a pierit era internata intr-un spital, premierul a discutat, in cursul dimientii, cu ministrul Sanatatii si cu responsabilii din domeniul aprovizionarii cu medicamente.

Subiectul a fost abordat de catre prim-ministurl Tudose si in cadurl sedintei de Guvern de miercuri. “Am convenit impreuna cu domnul ministru ca de astazi nu mai este loc de explicatii si ca nu exista nicio explicatie pentru un deces intr-un spital cauzat de lipsa unui medicament”, a anuntat Tudose.

Totodata, premierul i-a transmis ministrului Sanatatii ca are la dispozitie 7 zile pentru a remedia problema. “Partea cea mai blanda este plecarea acasa, mergand pana la plangere penala pentru neinfaptuirea obligatiilor de serviciu la cei responsabili, cu schimbari legislative, acolo unde este cazul. Termenul este o saptamana pentru a regla aceste lucruri”, a subliniat premierul.