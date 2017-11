Tudose le da dreptate medicilor de familie

Pe langa intrevederea cu sindicalistii de la CNSRL Fratia, premierul a avut discutii, in cursul zilei de miercuri, si cu reprezentantii medicilor de familie, intalnire desfasurata chiar inaintea sedintei saptamanale de Guvern.

De altfel, Tudose a tras o concluzie despre discutiile in cauza inca din debutul reuniunii Executivului, mentionand ca se cauta solutii pentru problemele aduse in discutie de catre acesti reprezentanti ai sistemului sanitar. “Am avut, impreuna cu dl vicepremier Ciolacu, cu dl ministru Bodog o discutie – sper eu buna – cu reprezentatii medicilor de familie, spun si pe aceasta cale, chiar au dreptate (…) sistemul este in continuare foarte greoi, foarte birocratizat si medicii de familie (…) au fost nevoiti sa se transforme mai mult in contabili, decat sa-si faca meseria (…) de luni sa incercam, impreuna si cu Ministerul de Finante, sa reglam niste lucruri”, a anuntat seful Guvernului.