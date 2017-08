Tudose, la ”to do list”-ul lui Klemm

Premierul Mihai Tudose si amabasadorul SUA la Bucuresti, Hans Klemm, au avut ieri un asa numit dejun de lucru.

Conform informatiilor care circula pe tema, principalele ”feluri” servite premierului roman au avut legatura directa cu preconizatele achizitionari de rachete, elicoptere si armament din SUA. Iar cum Hans Klemm a sustinut public ca nu are nimic impotriva unui populism fara excese, practicat cu perdea, posibil este si ca discutiile dintre cei doi sa se fi referit si la masurile economice pe care are de gand sa le ia actualul guvern – masuri care in mod evident nu vor mai respecta ”biblia” de campanie a PSD-ului. De aceea, ele trebuie gandite astfel incat sa nu intarate si mai rau lumea care initial a crezut in promisiunile social-democratilor dar nici sa nu intre in coliziune cu bugetul de stat, nici in prezent si nici in viitor. Situatie in care un sfat in plus, venit de peste ocean, nu are de ce sa strice. In plus, se stie ca de la Victor Ponta incoace partenerii nostri occidentali prefera sa stea cu ochii pe premierii de la Bucuresti, prin urmare dejunul luat de seful Executivului roman cu influentul ambasador american nu are de ce sa mire pe nimeni.