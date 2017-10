Tudose, la forumul Trade Winds: “Avem in Romania foarte multe de oferit”

Prezent, alaturi de ambasadorul american in Romania, dar si de reprezentanti ai corpului diplomatic, la deschiderea Business Development Conference, eveniment inclus in cadrul forumului Trade Winds 2017, premierul a trecut in revista, printre altele, zonele cu potential investitional.

“Avem in Romania foarte multe de oferit – de la potential in zona de agricultura, pana la potential extraordinar in industria high-tech, in IT, trecand prin productia industriala unde, din nou, ne mandrim cu o crestere de 8% a productiei industriale fata de anul trecut”, a transmis prim-ministrul Tudose, la evenimentul desfasurat in Capitala.

Totodata, seful Guvernului a tinut sa mentioneze ca “Romania este una dintre cele mai mandre natiuni din Uniunea Europeana astazi, cand ne mandrim cu cea mai mare rata de crestere economica”.

Legat de acest eveniment ajuns in acest an – in care gazda este Buccurestiul -la editia cu numarul 10, Guvernul anuntase, intr-un comunicat, faptul ca “aproximativ 100 de companii americane vor veni la Bucuresti si vor avea contacte cu peste 50 de companii romanesti, prilej pentru aceste firme sa dezvolte proiecte comune”.



sursa foto: captura video, sursa video: Youtube-Guvernul Romaniei