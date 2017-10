Tudose il recupereaza pe Grindeanu

Premierul a trimis Parlamentului propunerea oficiala ca Sorin Grindeanu sa fie numit presedinte al Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii – ANCOM.

Ironia sortii face ca Grindeanu sa-i ia locul la ANCOM lui Adrian Dita – propus de Grindeanu insusi pentru aceasta functie in mai a.c., pe cand inca era premier. Investit cu toata increderea PSD-ului in mai, Dita a devenit persona non grata pentru principalul partid aflat la guvernare cu doar patru luni mai tarziu, in septembrie. Asta dupa ce si-a permis sa-i elimine din echipa de conducere a ANCOM pe Eduard Lovin si Bogdan Iana – doua personaje agreate se pare nu numai de PSD dar si de unii liberali. Chemat la ordine de Comisia economica a Senatului (condusa de penelistul Daniel Zamfir), Dita a preferat sa-si vada de treaba si a demisionat, vinerea trecuta, din fruntea ANCOM. Acum, locul lui va fi luat de Sorin Grindeanu – ”oaia neagra” oficiala a PSD pana nu demult (refuzul lui de a demisiona din functia de premier a obligat PSD-ul sa se acopere de ridicol prin depunerea unei motiuni de cenjura impotriva propriului sau guvern). Desi Dragnea spunea, nu demult, ca Grindeanu trebuie sa-si duca la bun sfarsit penitenta inainte de a fi, ”eventual”, iertat, Tudose a decis sa puna capat exilului lui Grindeanu si i-a facut din nou loc in Guvern. Cum Dragnea si Tudose isi vorbesc cam rar in ultima vreme, nu se stie daca recuperarea avant la lettre a lui Grindeanu a avut sau nu binecuvantarea liderului PSD.