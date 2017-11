Tudose iese din coalitie

Desi cei doi sefi ai coalitiei guvernamentale, Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu, pomenesc si-n culcare si-n sculare de ”statul paralel”, premierului Tudose ii este complet straina notiunea.

Intrebat daca s-a lamurit cum este cu ”statul paralel”, Mihai Tudose a dat un raspuns naucitor: ”Nu inteleg conceptul, sincer. Eu imi vad de …Deci, eu imi vad de Guvern. Avem un stat de care trebuie sa ne ocupam, cu niste romani carora trebuie sa le facem viata mai buna”. Desi respecta intocmai esenta ”Bibliei PSD”, respectiv e ton pe ton cu programul de guvernare, aplecarea premierului en-titre doar asupra imbunatatirii vietii concetatenilor nostri si negarea pe fata a existentei ”statului paralel” in mod cert nu i-a picat bine lui Liviu Dragnea – seful de partid al lui Tudose. Care, culmea, in timp ce Tudose arunca in derizoriu, in mod public, ”statul paralel”, tocmai le explica pensionarilor, acompaniat de Calin Popescu Tariceanu, cum e cu ”statul” in cauza si cum incearca ”patronul” acestuia – presedintele Klaus Iohannis, ”sa capete cat mai multa putere” cu ajutorul retelei subterane care perturba si ataca puterea oficiala. Simtind probabil ca premierul il lasa balta, Dragnea a invocat, in auzul pensionarilor, ajutorul divin. ”Sper sa ma ajute Dumnezeu sa-mi duc la capat mandatul”, a spus Dragnea pe un ton neobisnuit de ridicat, menit pesemne sa ajunga pana la ceruri. Iar cum liderul PSD si-a dat la maximum sonorul, ruga a ajuns mai intai la urechile ziaristilor care asteptau la usa salii unde a avut loc intalnirea.