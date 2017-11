Tudose decide: Dragnea sau Iohannis

Presat zile intregi de Liviu Dragnea, premierul Tudose a lasat sa se inteleaga ca isi va asuma pana la urma modificarile fiscale atat de contestate. Asa sa fie oare?

Amator de glumite si de vorbe in doi peri, Mihai Tudose a adoptat, ieri, un laconism extrem raspunzand cu cate un ”da” mormait la cele trei intrebari la zi puse de ziaristi. Respectiv daca noile masuri fiscale vor fi adoptate astazi de Guvern, daca se va apela la o ordonanta de urgenta si daca vor fi mutate contributiile de la angajator la angajat. Mormaielile lui Tudose i-au multumit pe pesedistii care de abia asteptau sa anunte ca totul este din nou roz-bombon in partid si la guvernare, in frunte cu Liviu Dragnea. Un Dragnea care desi anuntase ca intra in silenzio stampa de-a lungul intregii zile a deschis totusi gura pentru a nega informatia conform careia Mihai Tudose s-a opus adoptarii pachetului de masuri fiscale, de unde si tensiunile din ultimele zile si sarabanda intalnirilor consumate la Guvern si la Vila Lac 1.

Greseala fatala: aruncarea contributiilor in carca angajatilor

Desi Tudose parea ca ar fi cedat presiunilor exercitate de Dragnea & Comp., multi pesedisti asteptau cu ingrijorare ziua de astazi. Nu numai pentru ca stiau prea bine firea voluntara a lui Tudose si ”stilul smuls” practicat de el, ci si din cauza continuarii protestelor declansate de adversarii noilor masuri fiscale, in frunte cu Klaus Iohannis. Un presedinte despre care, sa nu uitam, se spune ca este chiar cel care l-a propus pe actualul premier si care acum urecheaza zilnic Guvernul cerand respingerea masurilor fiscale dorite de Dragnea sau macar amanarea aplicarii lor. Situatie care ar putea duce astazi, in extremis, la o noua amanare a adoptarii noului pachet fiscal chiar daca lucrurile par batute in cuie pentru unii. Varianta deloc improbabila mai ales ca exista multi pesedisti care ii bat obrazul lui Dragnea amintindu-i ca trecerea contributiei de angajator la angajat nici macar nu era prevazuta in programul electoral si prin urmare nu inteleg de ce trebuie sa-si bata singuri cuie in talpa ridicandu-si si salariatii si patronatele in cap. Plus ca astfel il alimenteaza cu munitie si pe principalul lor adversar, presedintele Iohannis. reactie de bun simt dar care nu ia in calcul adevarul gol-golut: fara noile artificii fiscale, Dragnea nu se va putea incerca sa prosteasca pe nimeni cu mini-cresterea de 3-4 procente a salariilor.

Jumuliti de bani, primarii pun piciorul in pragul lui Tudose

Preocupati de diminuarea sumelor ajunse la bugetele locale ca urmare a scaderii impozitelor, primarii au cerut socoteala premierului. Inclusiv cei de la PSD, fapt care l-a facut pe Liviu Dragnea sa descinda val-vartej la intalnirea pe care Mihai Tudose a avut-o, ieri, cu doi reprezentanti de marca ai Asociatiei Municipiilor din Romania: pesedistul Robert Negoita si liberalul Gheorghe Falca. Doi edili care au dat dracului diferentele dintre putere si opzitiei si i-au fortat pe guvernanti sa le promita masuri compensatorii menite sa pastreze bugetele locale la nivelul actual. Promisiuni generoase, in care Dragnea a devenit deja expert, ramane de vazut cum va scoate Mihai Tudose camasa atunci cand va fi obligat sa-i compenseze pe primari dintr-un buget central deja sleit in avans.