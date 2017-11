Tudose anunta: crestere economica de 8, 8% – “suntem de invidiat”!

In debutul sedintei de miercuri a Executivului – in cadrul careia se va discuta a doua rectificare bugetara din acest an, una anuntata a fi pozitiva – premieurl Tudose a adus in discutie si cresterea economica pe trimestrul 3 al acestui an.

“O veste foarte buna pe care o stiti sau proasta pentru cei care ne doreau sfarsitul tragic in chinuri – 8, 8 cresterea economica pe trimestrul 3 fata de trimestrul 3 al anului trecut – ceea ce ne face optimisti pentru inspre 6 crestere totala pe anul 2017”, a transmis Mihai Tudose, conchizand apoi, tot cat sa le inchida gura contestatarilor, ca “suntem de invidiat – pe locul 3 in lume”, la nivel de crestere economica.

La randul sau, ministrul Finantelor a invocat faptul ca “Romania este, la acest moment, prima tara din Europa ca si crestere economica”.